السلطات الصينية تعلن 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إقليم هوبي

أعلنت سلطات إقليم هوبي الصيني، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الإقليم إلى 1596 شخصا، والمصابين إلى 56.2 ألف حالة، وشفاء نحو 5623 حالة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت لجنة الصحة الوطنية بالإقليم في بيان، إن عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا في الإقليم الواقع في وسط البلاد ارتفع 139 حالة يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1596 شخصا.

وأكدت اللجنة في البيان تسجيل 1843 إصابة جديدة في هوبي، مركز التفشي.

يذكر أن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، أعرب السبت عن قلقه إزاء زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الصين ومن التقارير التي تشير إلى أنها طالت عاملين بمجال الصحة هناك.

وقال أدهانوم، في كلمة على هامش منتدى ميونخ للأمن، "لدينا قلق بسبب زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين وقلقون من التقارير التي تشير إلى إصابة عاملين بمجال الصحة بالفيروس هناك".