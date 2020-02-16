بيرني ساندرز: ميزانية أمريكا أكبر مما تنفقه 10 دول كبرى

قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، إن ميزانية دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، تتجاوز، مجموع ميزانيات دفاع، أكبر 10 دول، تليها، على قائمة أضخم الميزانيات العسكرية في العالم.

وكتب ساندرز، على "تويتر": "بعض رفاقي، يعتقدون أنه يجب ضح المزيد من المليارات، لدعم ميزانية دفاع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "حجم ميزانية دفاعانا 740 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذا الرقم، يجعل ميزانية دفاع الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر من إجمالي الدول العشر، التي تليها في العالم".

وتابع: "كل ما يمكن قوله، إنه يجب أن نستثمر في الشباب، وفي إصلاح البنية التحتية، التي أوشكت على الانهيار".

ويعد برني ساندرز، أحد أبرز الديمقراطيين، الذين يتنافسون في الحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لهم، ليمثلوه في الانتخابات الأمريكية المقبل.

When General Electric outsources jobs, it raves about China.



When GE wants to pay $0 in taxes for eight straight years, or needs a $16 billion bailout, it doesn't talk about China.



GE goes to the taxpayers of the United States for its welfare checks. https://t.co/LwwhYSWJur — Bernie Sanders (@SenSanders) February 15, 2020

وذكر موقع "ستاتيستا" الأمريكي إن حجم الإنفاق العسكري في العالم أجمع ارتفع بنسبة تساوي 150 في المئة مقارنة بحجم الإنفاق العسكري قبل 16 عاما، مشيرا إلى أن العالم كان ينفق أكثر من 1.1 تريليون دولار عام 2001، بينما وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي عام 2016 إلى نحو 1.69 تريليون دولار عام 2016.

ووصل حجم ما أنفقه العالم على شراء الأسلحة في الفترة بين عامي 2001 و2016 إلى أكثر من 24.5 تريليون دولار.

ووفقا للموقع فإن حجم الإنفاق الدفاعي العالمي ظل يتزايد تدريجيا منذ عام 2001 بنسبة 1% تقريبا كل عام، حتى وصل ذروته عام 2011، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق العسكري العالمي في ذلك العام وصل إلى 1.7 تريليون دولار.