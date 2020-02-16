السفارة الروسية: لا يوجد روس بين المصابين بـ"كورونا" على متن "السفينة المحتجزة" في اليابان

قالت السفارة الروسية في اليابان إنه لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا بين الموطنين الروس على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان.

طوكيو - سبوتنيك. وقال متحدث باسم السفارة الروسية اليوم الاحد "حتى الآن لم تتأكد الاصابة بعدوى الفيروس بين الروس الذين كانوا على متن السفينة".

وفي وقت سابق، أعلنت اليابان ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على متن السفينة إلى 355 حالة.

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو خلال لقاء يوم الأحد على هيئة الإذاعة اليابانية إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا على متن السفينة وصل إلى 355، بعد تسجيل 70 حالة جديدة".

يذكر أن السفارة الأمريكية في اليابان، أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لبدء إجلاء المواطنين الأمريكيين من السفينة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، وهي ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.