تخريب مقبرة مسيحية في أنقرة بعضها لمهاجرين روس

اعتدى مخربون على عدد من القبور المسيحية بمقبرة أورتاكوي في العاصمة التركية أنقرة، من بينها قبور لمهاجرين روس.

نشرت صحيفة "حريت" التركية بأن مجموعة من المخربين قامت بتدنيس عدد من القبور المسيحية ووصل عددها الى 20 قبرا في مقبرة أورتاكوي بأنقرة.

ووفقا للصحيفة فإن 6 أشخاص قاموا بتحطيم شواهد القبور والتي حملت صور الموتى بالإضافة للكتابة، ومن بين القبور التي تم تخريبها قبور لمهاجرين روس كتب على شواهدها أسماء روسية.

واعتقل حراس المقبرة المخربين، واستجوبتهم الشرطة ليطلق سراحهم لاحقا، فيما أفادت الصحيفة بأنه سيتم تعويض أقارب المتوفين عن الأضرار التي لحقت بالقبور.

وكان السفير الروسي في أنقرة، أليكسي بيركوف، قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن تفاقم الوضع في إدلب السورية تسبب بحالة من "هيستيريا" المعادية لروسيا على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مشيرا إلى أنه تعرض للتهديد.

ووفقا لممثل وزارة الخارجية التركية الذي صرح يوم الجمعة، فإن سلطات بلاده تتخذ جميع التدابير لحماية الدبلوماسيين الروس فيما يتعلق بالتهديدات للسفير.