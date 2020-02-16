مسؤول: الصين بدأت تكبح فيروس كورونا

قال مي فنغ، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بلاده بدأت تكبح فيروس كورونا.

وأكد المسؤول الصيني أن "الإجراءات التي تطبقها البلاد بدأت تكبح انتشار فيروس كورونا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وانخفض عدد الحالات المؤكدة حديثا المصابة بعدوى الفيروس التاجي في مقاطعة هوبي الصينية، موقع انتشار المرض، لليوم الثالث على التوالي، وفقًا للجنة الصحة العامة بالمقاطعة.

تشير الإحصاءات اليومية إلى أنه في 12 فبراير/شباط، عندما نشرت المقاطعة البيانات لأول مرة باستخدام الطريقة الجديدة للتشخيص السريري، ارتفع عدد الحالات الجديدة التي تم اكتشافها يوميًا بشكل حاد إلى 14840، تم تشخيص 1332 حالة منها سريريًا، وفي اليوم التالي، 13 فبراير، انخفض المؤشر حتى 4823 ((3 095، 14 فبراير - حتى 2420 (1138) ، و 15 فبراير - حتى 1843 (888)، حسب تقرير اللجنة.

ووفقا لإحصائيات أوردتها وكالة "رويترز" فإن الفيروس ظهر في 27 دولة ومنطقة على الأقل، وتم اكتشاف 330 حالة إصابة خارج الصين، وهو عدد ضئيل مقارنة بأكثر من 37 ألف حالة إصابة بالمجمل في الصين.