نيبال تجلي 175 مواطنا من ووهان

أجلت نيبال، اليوم الأحد، 175 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد احتجاجات من أهالي الطلبة الذين يدرسون في المدينة، وذلك بحسب مسؤول.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة، نقلت عنه "رويترز"، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية النيبالية المملوكة للدولة هبطت وهي تقل 134 رجلا و41 امرأة، أغلبهم طلبة، في مطار تريبوفان الدولي بالعاصمة كاتمندو قبل الفجر.

وسيتم إبقاء كل من تم إجلاؤهم في حجر صحي لمدة أسبوعين في مدينة بهاكتابور القريبة. ورصدت نيبال حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنتـ اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:" تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.