تراجع طفيف في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين

تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين قليلا اليوم الأحد، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عزل بؤرة تفشي المرض، وتوفي سائح صيني بسبب الفيروس في فرنسا في أول حالة وفاة تشهدها أوروبا.

ووفقا لوكالة "رويترز" نقلا عن السلطات الصينية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالمرض 68500 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 1665، معظمها في إقليم هوبي بوسط البلاد.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الأحد، عن رصد 2009 حالات جديدة، انخفاضا من 2641 في اليوم السابق، و142 حالة وفاة جديدة، انخفاضا عن 143 في اليوم السابق. وجميع حالات الوفاة ما عدا أربع حدثت في إقليم هوبي.

وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): "على الصين أن تعزز القيادة الموحدة للجهود من أجل السيطرة على الوباء".

وخارج البر الرئيسي الصيني، ظهرت نحو 500 حالة إصابة بالفيروس في نحو 24 دولة ومنطقة، مع أربع وفيات في اليابان وهونغ كونغ التي تحكمها الصين والفلبين والآن فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس السبت، وفاة صيني يبلغ من العمر 80 عاما في مستشفى في باريس بسبب إصابته بعدوى رئوية ناتجة عن الفيروس الذي يشبه الإنفلونزا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن من المستحيل تحديد أين سينتشر الوباء.

وأضاف تيدروس في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا "نشعر بالقلق إزاء التزايد المستمر في عدد الحالات بالصين".

وتوجد أكبر مجموعة من الإصابات خارج الصين على متن السفينة السياحية دايموند برينسيس التي تخضع لحجر صحي قبالة يوكوهاما باليابان، حيث تم الإعلان عن 70 حالة جديدة اليوم الأحد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355 شخصا من بين ركاب وأفراد الطاقم الذين يبلغ عددهم 3700 شخص.