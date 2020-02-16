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10:38 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    سفينة بدأت رحلتها من سنغافورة ورست لآخر مرة في هونغ كونغ الصينية وسجلت 50 حالة إصابة بفيروس كورونا

    إصابة 3 إسرائيليين بفيروس "كورونا"

    © AFP 2019 / TANG CHHIN SOTHY
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    أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 3 إسرائيليين بفيروس "كورونا" متواجدين على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس".

    وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، الأحد، بأن وزارة الصحة الإسرائيلية أكدت نقل اثنين من ثلاثة إسرائيليين مصابين بفيروس "كورونا" إلى مستشفى في اليابان، وبأن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، يتواصل معهم للاطمئنان عليهم.

    وأكدت وزارة الصحة اليابانية وجود نحو 360 إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة، التي تحمل 3700 شخص من ضمنهم الطاقم من جنسيات مختلفة. في وقت تخضع السفينة للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، منذ الثالث من الشهر الجاري، حيث يتم نقل المرضى إلى مستشفيات في اليابان.

    وأوردت الصحيفة أن يسرائيل كاتس يسعى لإقناع اليابانيين بالسماح للإسرائيليين بالنزول عن السفينة، ونقلهم لإسرائيل لعزلهم، مشيرة إلى أن هناك محادثات وتنسيق متواصل مع الخارجية اليابانية، أو على الأقل إرسال طبيب إسرائيلي لمتابعة الحالات الثلاث.

    ونوهت الصحيفة العبرية إلى أنه يتواجد نحو 15 إسرائيليا على متن السفينة، وتسعى الخارجية الإسرائيلية لإعادتهم إلى البلاد.

    وفي السياق نفسه، ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان إلى 355 حالة.

    وقالت وكالات إعلام يابانية بالإشارة إلى وزير الصحة في البلاد، كاتسونوبو كاتو: "تم تسجيل 70 حالة جديدة على متن السفينة".

    وكانت السلطات الصينية أعلنت، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

    وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"، وهي ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, اليابان, إسرائيل, الصين
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