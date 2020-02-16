زلزال بقوة 5.6 يضرب جزر الكوريل

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي التابعة لأكاديمية العلوم الروسية وقوع زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر في جزر الكوريل صباح اليوم الأحد.

يوجنو سخالينسك - سبوتنيك. وأكدت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو سخالينسك، يلينا سيمينوفا، لوكالة "سبوتنيك": "تم تسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة في تمام الساعة 18.35 (10.35 بتوقيت موسكو) اليوم الأحد.

وكان مركز الزلزال على بعد 49.3 درجة من خط العرض الشمالي، و155.5 درجة من خط الطول الشرقي - على بعد 56 كيلومترا من جزيرة أونيكوتان. وكانت بؤرة الزلزال على عمق 13 كيلومترا".

وأشارت رئيسة مركز رصد الزلازل إلى أن السكان المحليين لم يشعروا بالهزات الأرضية.