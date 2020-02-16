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12:11 GMT16 فبراير/ شباط 2020
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    "عثرنا أخيرا على علاج فيروس كورونا"... "واتسآب" تعلق على الرسالة الغامضة

    © REUTERS / Thomas White
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    انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، رسالة "غامضة" على تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، والتي تتحدث عن عثور هيئة بحثية أخيرا على علاج لفيروس "كورونا" الجديد.

    ويظهر في تلك الرسالة "الغامضة"، وفقا لما نشرته صحيفة "مترو" البريطانية، شخص يقول: "أنباء جيدة من ووهان، تم العثور أخيرا على علاج لفيروس كورونا الجديد، وهو عبارة عن قدح واحد من الثوم المغلي في الماء، والتي أثبت الأطباء الصينيين الكبار دقة العلاج وفعاليته على المرضى، وكل ما يحتاج الشخص 8 فصوص من الثوم و7 أكواب من المياه واتركهم يغلوا بصورة جيدة ثم اشرب الماء وتناول الثوم، لتشفى تماما في ليلة واحدة من فيروس كورونا".

    ولكن "واتسآب"، حذرت من أن تلك الرسالة الغامضة ليست إلى مجرد "سبام" أو رسالة الغرض منها اختراق هاتفك أو حسابك.

    ​وكانت البداية بتغريدة منشورة عبر "تويتر"، انتشرت كالنار في الهشيم على "واتسآب"، ولكن عند نقر أحد الروابط تبدأ البرمجيات الخبيثة في غزو حسابك.

    ورد خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنه "لا يوجد حتى الآن أي علاج محدد لفيروس كورونا".

    ونصح "واتسآب" مستخدميه، بضرورة مسح تلك الرسالة فور تلقيها، وعدم إعادة توجيهها أو الرد عليها حتى، حتى لا يكون حسابك عرضة لأي خبر، ولتجنب تعيض جهات الاتصال الخاصة بك لضرر محتمل".

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