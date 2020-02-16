تايوان تعلن أول حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا على أراضيها

أعلنت وزارة الصحة في تايوان، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، مساء أمس السبت، كان قد أصيب بالعدوى في الصين.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت مركز مكافحة الأوبئة المركزي التابع لوزارة الصحة في تايوان، في بيان اليوم الأحد، "حاليا توجد 20 حالة مؤكدة في تايوان، وفاة شخص، و2 خرجا من المستشفى، والباقي 17 في حالة مستقرة ولا تزال في المستشفى".

وذكر وزير الصحة، تشن شيه تشونغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الشخص المتوفى كان في الستينيات من عمره.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:" تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريض (11272 في حالة صحية حرجة )، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.