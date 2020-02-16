فيديو نادر لقاسم سليماني وهو يلعب الكرة الطائرة

وأوضحت قناة "العالم"، صباح اليوم، الأحد، أن شريط الفيديو النادر لسليماني يظهر فيه وهو يلعب الكرة الطائرة مع مقاتلي الحشد الشعبي العراقي، دون تحديد تاريخ الفيديو.

​وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الثالث من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

وفي الثامن من الشهر نفسه، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.