احتجاجات في هونغ كونغ على خطط تحويل مبان إلى مراكز حجر صحي

تظاهر المئات لليوم الثاني في هونغ كونغ، اليوم الأحد، رفضا لخطط تهدف لتحويل بعض المباني إلى مراكز حجر صحي للمصابين بفيروس كورونا مما أحيا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بالمدينة التي تحكمها الصين.

وفتح الفيروس جبهة جديدة للمحتجين بعد مظاهرات استمرت شهورا للتنديد بما يعتبرونه تراجعا للحريات وتراجعت إلى حد كبير خلال الشهر الماضي إثر بقاء الناس في منازلهم بسبب مخاوف من تفشي الفيروس.

وخرج نحو 100 شخص رغم المطر المنهمر بمنطقة فو تان بالأقاليم الجديدة، حيث تعتزم السلطات استخدام مشروع سكني حديث، دفعت الحكومة جزءا من تكلفته، كمركز حجر صحي.

وقالت أم لطفلين، عمرها 38، عاما إنها انتظرت ثمانية أعوام من أجل الحصول على مسكن في المشروع وكانت تتوقع تسلم مفتاح مسكنها بنهاية الشهر الجاري.

وأضافت "لا يوجد أي تشاور ولا نعلم إلى متى سيستخدمون عقار تشان يانغ. لهذا نشعر بغضب شديد"، وفقا لرويترز.

وتجمع محتجون في مناطق أخرى أيضا اليوم الأحد.

وأسعار العقارات في هونغ كونغ من بين الأعلى في العالم، مما يجعل امتلاك منزل حلما بعيد المنال بالنسبة للكثيرين. وخرجت احتجاجات في السابق بسبب مشكلة الإسكان.

وأضرم محتجون النار قبل ثلاثة أسابيع في بهو مبنى سكني جديد في منطقة أخرى بالأقاليم الجديدة كانت السلطات تعتزم استخدامه كمنشأة للحجر الصحي. وتخلت الحكومة عن الخطة.

ورصدت هونغ كونغ 57 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتوفي أحد المصابين به في المدينة.

وطالب البعض الحكومة بإغلاق الحدود مع البر الرئيسي الصيني لمنع دخول الفيروس لكن الرئيسة التنفيذية كاري لام استبعدت ذلك.