نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 4.8% في الربع الأخير من 2019

قال المكتب المركزي للإحصاءات، اليوم الأحد، إن التقديرات المبدئية تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي نما بمعدل سنوي فاق التوقعات وبلغ 4.8 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي بفضل مبيعات السيارات في أواخر السنة قبل سريان زيادة ضريبية.

وذكر المكتب، بحسب وكالة "رويترز"، إن مكاسب كبيرة تحققت في الاستهلاك الخاص والاستثمار في الأصول الثابتة مع زيادات أصغر في الصادرات والإنفاق الحكومي.

وباستبعاد صافي الضريبة على الواردات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي والتي أقبل الإسرائيليون خلالها على شراء السيارات قبل سريان زيادة ضريبية في 2020 بلغ معدل النمو 3.3 في المئة.

وبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين للنمو في استطلاع أجرته رويترز 3.8 في المئة في الربع الأخير.

ورفع المكتب تقديره للنمو في 2019 إلى 3.5 في المئة من 3.3 في المئة بالمقارنة مع 3.4 في المئة في العام السابق.