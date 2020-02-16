إيفانكا ترامب توجه رسالة إلى محمد بن راشد

وجهت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، رسالة إلى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش مشاركتها في منتدى المرأة العالمي 2020.

وعبر حسابها على موقع "تويتر"، غردت ترامب لحاكم دبي: "شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ترحيبكم الكريم، إنه لشرف لي أن أتحدث إلى المنتدى العالمي للمرأة في دبي وقمة We-Fi الإقليمية".

وشملت تغريدة المستشارة في البيت الأبيض، الشيخة منال بنت محمد، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

Thank you to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum and Her Highness Sheikha Manal bint Mohammed Al Maktoum for your gracious welcome.



It was an honor to speak to at the Global Women’s Forum Dubai and We-Fi Regional Summit. #WGDP 🇺🇸🇦🇪 pic.twitter.com/lGb9K86ZQK — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 16, 2020

​وأشادت إيفانكا ترامب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، اليوم الأحد، بدور الإمارات العربية المتحدة، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.

وأرجعت ترامب الفضل في هذا إلى قادة الإمارات، "الذين أزاحوا كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية"، وهذا التطور كما قالت كبير ومبهر في الإمارات، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكشفت مستشارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن 2.6 مليار دولار هو حجم الأموال التي تحققت، منذ إطلاق برنامج التوازن وتمكين المرأة الذي تقوده.

وأضافت: "منذ تأسيس مبادرة تمويل رائدات الأعمال، ساهمت الإمارات بتمويل 2.6 مليار دولار في 100 ألف عمل خاص للسيدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ووصلت إيفانكا ترامب إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس السبت، لحضور المؤتمر العالمي للمرأة في دبي، وزارت متحف اللوفر وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي.