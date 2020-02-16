روحاني: انتخابات الجمعة ستكون حرة ونزيهة

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن "الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الجمعة ستكون حرة ونزيهة".

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حول البيئة الانتخابية التنافسية في البلاد والقائمة المنشورة لما يسمى بالأنصار الروحي، قال الرئيس: "الفضاء مختلف قليلاً عن الماضي. نهدف لجعل الانتخابات أفضل".

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حول البيئة الانتخابية التنافسية في البلاد والقائمة المنشورة لما يسمى بالأنصار الروحي، قال الرئيس: "المجال مختلف قليلاً عن الماضي. نهدف لجعل الانتخابات أفضل".

وقال روحاني: "الانتخابات الجيدة بالتأكيد تعود علينا جميعًا، وبالتأكيد الأمريكيون غير راضين عن المشاركة الضخمة للشعب الإيراني وسعادته، ولن يسعدوا بما يفيد أهل بلدنا".

وأضاف روحاني: "منذ البداية كنت قلقا من أنه لن تكون هناك منافسة جيدة، وعندما لا تكون هناك منافسة، قد تكون هناك انتخابات سليمة ونزيهة، لكن نسبة المشاركة تزيد المنافسة".

يذكر أن انتخابات الدورة 11 ل​مجلس الشورى​ الإسلامي والانتخابات التكميلية للدورة الخامسة الحالية لمجلس خبراء القيادة ستجري يوم 21 فبراير/ شباط القادم في انحاء البلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في إيران، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف 896 مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد.