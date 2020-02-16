أوغلو: واشنطن ترى توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقتنا معها وهذا لا يصح

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الولايات المتحدة ترى في توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو فرصة لتحسين علاقة تركيا مع أمريكا، لافتًا إلى أن ذلك "لا يصح".

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد إن "الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا كفرصة لتحسين علاقتنا معها ولكن هذا لا يصح".

وأضاف "أبلغت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الهجمات في إدلب بسوريا يجب أن تتوقف على الفور".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد دعا نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الضغط على الرئيس السوري، بشار الأسد، لوقف الهجوم في محافظة إدلب، والانسحاب من مراكز المراقبة التركية في غضون فبراير/شباط الجاري، وبخلاف ذلك فإن بلاده سترد عسكريا.

وبدأ الجيش السوري عملية عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وتمكن من استعادة كامل السيطرة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.