تسجيل
15:30 GMT16 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    بعد قرار الشيوخ... هل يتحالف الديمقراطيون مع طهران لإسقاط ترامب؟

    © REUTERS / Joshua Roberts
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    محاكمة دونالد ترامب (21)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104425/65/1044256560.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002161044564048-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%9F/

    كشفت عملية قصف السفارة الأمريكية في بغداد بصواريخ الكاتيوشا، فجر اليوم الأحد، النقاب عن صراعات سياسية كبرى في الداخل الأمريكي والإيراني، تتشابك معها مصالح قوى دولية، قسمت العالم إلى معسكرين "علماني وشعبوي".

    ويرى مراقبون أن قصف السفارة اليوم لا يمكن تناوله بمنأى عن قرار مجلس الشيوخ بشأن تقييد حرية ترامب فيما يختص بإيران وأيضا ما يحدث في طهران، والانتخابات الأمريكية القادمة.

    الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
    © AFP 2019 / -
    نصر الله: ترامب بقتله سليماني يعلن الحرب
    الشيوخ وترامب

    قال محمد المذحجي، المحلل السياسي الإيراني لـ "سبوتنيك" "إنه بعد قرار مجلس الشيوخ الأمريكي وتصويت الديمقراطيين لصالح مشروع قرار ضد ترامب، لا يمكن الفصل بين قصف السفارة الأمريكية وهذا التصويت، وقد علق جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، بقوله إن الانتقام لمقتل قاسم سليماني قد اقترب، كما أعلنت حركة النجباء العراقية بأنها ستقوم بضربات ضد الأهداف الأمريكية في العراق".

    وتابع المحلل السياسي "سبق كل تلك الأحداث زيارة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي إلى طهران ولم يكشف عن تفاصيل تلك الزيارة التي تعد في غاية الأهمية، وأعطت تلك الزيارة دافعا قويا لطهران للعب مع الديمقراطيين وكل من يعادي ترامب في النظام الدولي، وإيران تأخذ على عاتقها وبشكل مباشر الانخراط في العملية الانتخابية الأمريكية، ولا يمكن إغفال انقسام الحزب الجمهوري ضد ترامب ولكنه لم يصل حتى الآن، إلى المستوى الذي يمكن أن يتسبب في أذى ترامب".

    الفيتو الرئاسي

    وأشار المذحجي، إلى أنه حتى الآن بإمكان ترامب أن يستخدم حق النقض الرئاسي لإلغاء مشروع القرار الجديد الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، وإذا أراد مجلس الشيوخ منع ترامب من استخدام الفيتو الرئاسي، فعلى أعضاء الشيوخ أن يصوتوا على القرار بنسبة الثلثين، لكن قصف السفارة الأمريكية اليوم سوف يساعد ترامب ويعزز موقفه في استخدام النقض الرئاسي ضد قرار مجلس الشيوخ.

    وأوضح المحلل السياسي "أن ما نشهده من صراع دولي في المنطقة هو جزء من صراع دولي أكبر بين لوبيين، لوبي العولمة الذي ترعاه ألمانيا والصين، ونادي اليمين الصاعد في العالم، والمشروع الإيراني غير معترف بالحدود، تصدير الثورة، بكل تأكيد يتفق مع مشروع العولمة".

    © Sputnik . Максим Блинов
    ظريف: ترامب كان مقتنعا بفشل وانهيار النظام الإيراني ولكنه أخطأ
    فوائد متبادلة

    وأضاف المذحجي، قائلا: "إن هذا الصراع في المنطقة وفي داخل الولايات المتحدة، أرى أن طهران تستغله لصالحها وتحقيق مكاسب سياسية وإقتصادية، بل على العكس هناك من يستغلون إيران لضرب سياسة ترامب الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وإفسادها، وهناك دعم واضح من قادة الديمقراطيين لطهران والذين أعربوا عن أسفهم لقضية مقتل قاسم سليماني والذي صنفته الولايات المتحدة بنفسها على قائمة الإرهاب وأيضا في المنظمة الدولية، ويستخدمون إيران للضغط على سياسة ترامب الخارجية وإفساد حملته الانتخابية، كما أن إيران تريد اللعب في تلك المنطقة لجذب إمتيازات من جهات عدة، منها الأوروبيين وحتى الولايات المتحدة نفسها، ولم ينعكس الصراع على الداخل الأمريكي فقط بل طال الداخل الإيراني، حيث يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني، لماذا لا نجلس للحوار مع ترامب بدلا من الصراع معه، بينما الحرس الثوري وخامنئي يرفضان ذلك ويفضلون الجلوس مع الأوروبيين والصين بديلا عن ترامب".

    الديمقراطيون وطهران

    قال عبد القادر النايل، المحلل السياسي العراقي لـ"سبوتنيك" " إن القصف الإيراني جاء عبر مليشيات النجباء بعد يوم واحد من إعلان مسؤولها أكرم الكعبي من إيران في اجتماع الحرس الثوري، بأن الرد على القوات الأمريكية من داخل العراق قد بدأ، ويأتي هذا التطور والاجتماع بعد إعلان مجلس الشيوخ بتقييد حركة ترامب في الرد، وهذا الدور برأيي يأتي نتيجة الدور الذي يلعبه الحزب الديمقراطي الأمريكي، والذي يلعب دورا خبيثا في إبقاء النفوذ الإيراني وإيهام العالم بقوة طهران، وبالتالي ينسق الحزب الديمقراطي الأمريكي مع النظام الإيراني لإحراج الحزب الجمهوري وترامب في للانتخابات المقبلة".

    قاسم سليماني وأبو مهدي المهندي، طهران 6 يناير 2019
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب قدمت تبريرا "كاذبا" لقتل سليماني
    تبادل الأدوار

    وأشار المحلل السياسي إلى أن "المنافسة بين طهران والديمقراطيين فيها ضرر على العراق والشرق الأوسط ومنطقتنا العربية، وستتزايد مثل تلك الضربات حتى موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية لتقليل فرص فوز ترامب، ومن جهة أخرى، فإن النظام الإيراني حصل على الضوء الأخضر من الحزب الديمقراطي الأمريكي، ليتبادلوا الأدوار".

    والجدير بالذكر أن الحزب الديمقراطي هو من أبرم الاتفاق النووي مع طهران، واتخذ منها حليفا له داخل المنطقة ليكون شرطي الخليج.

    المصالح الأمريكية

    من جانبه، قال ماك شرقاوي، الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي لـ"سبوتنيك"، "أعتقد أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي لم يصل إلى الأغلبية التي تمنع الرئيس ترامب من استخدام الفيتو الرئاسي، بكل تأكيد أن الحزب الديمقراطي يريد تكبيل يد الرئيس ترامب ومنعه من اتخاذ أي إجراءات، خاصة تتعلق بالتعرض لإيران في المنطقة، وهذا القرار لو تم اقراره لن يجعل القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة وبالتحديد في الخليج في أمان، لأن المنطقة تعج بالمشاكل وبشكل خاص ما يتعلق بالعراق وأفغانستان وما يتوقع حدوثه في الخليج خلال الفترة القادمة".

    وأضاف المحلل السياسي "إن سقوط صاروخ على السفارة الأمريكية اليوم، ليست المرة الأولي بل ربما تكون السادسة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وترامب سوف يستثمر تلك الضربة على السفارة في بغداد ليؤكد على ضرورة أن يطلق الكونغرس يديه، ووفقا للدستور الأمريكي فإن من حق الرئيس أن يتخذ ما يراه ملائما ومناسبا لحماية الأمريكان والقوات الأمريكية في أي مكان في العالم، وله أن يحرك القوات ويقوم بعمليات عسكرية، وكل ما يتوجب عليه إخطار الكونجرس بتلك العمليات العسكرية بعد أو أثناء سيرها". 

    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    © Sputnik .
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    وأضاف شرقاوي "إذا وافق الكونغرس سوف تستمر العمليات، وإذا رفضها يعود العسكريون للبلاد خلال 60 يوما" 30 يوم للانسحاب من العمليات العسكرية و30 يوم للعودة"، الرئيس الأمريكي سواء وجد هذا القانون أم لم يوجد فإن بإمكانه أن يتخذ من القرارات التي تؤمن المصالح الأمريكية". 

    وأوضح المحلل السياسي "أنه لا شك أن طهران تستغل مثل تلك الأحداث لترسل تهديدات للولايات المتحدة الأمريكية عن طريق مسؤولين كبار من أجل تهدئة الأوضاع في الداخل، حيث قتل خلال الشهرين الماضيين أكثر من 1500 متظاهر إيراني، في الأحداث التي شهدتها إيران".

    أذرع إيران

    قالت الدكتورة آلاء المصطاف، الأكاديمية والناشطة المدنية العراقية لـ"سبوتنيك"، إن "القصف الصاروخي اليوم على السفارة الأمريكية في بغداد، جاء تنفيذا للتهديدات التي أطلقتها المليشيات العراقية المدعومة إيرانيا (مليشيا نجباء) والتي أعلنت بشكل واضح وصريح أنها تريد إنهاء الوجود الأمريكي على أراضي العراق، تلك المليشيات هى أذرع إيران في العراق والمنطقة العربية بشكل كامل".

    وأضافت الناشطة المدنية "إن إيران لا تقوى على مواجهة أمريكا بمفردها ولن تقاتل بجندي إيراني واحد وسوف تفعل المستحيل من أجل درء الخطر عن أراضيها أو نشوب أي من الصراعات داخل حدودها، لذلك هى تدعم تلك الأذرع وتمدها بالقوة والسلاح من أجل استمرار تمددها داخل الجسد العربي، وكانت تتحين الفرص منذ أن تم الإعلان عن إجراءات عزل ترامب التي ترى فيه طهران، أنه يقف عقبة أمام تمددها في المنطقة، وقرار الشيوخ الأخير بكل تأكيد جاء في مصلحة إيران في الدرجة الأولى، ففي حال إقرار القانون سيحول دون تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة على طهران للحد من سطوتها وتأثيرها على المنطقة العربية والعراق بشكل خاص".

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تجمع انتخابي حاشد في ولاية نيوهامشير
    © REUTERS / JONATHAN ERNST
    ترامب يهاجم بيلوسي في تجمع انتخابي: كانت تتمتم خلفي بفظاعة
    وأكدت المصطاف على رفض العراقيين أي تواجد لقوات أجنبية على أراضيه، مشيرة إلى أن "الأمريكان هم من أتو واحتلوا البلاد وجلبوا الإيرانيين، وأدعو الجهة التي اجتاحت وبعثرت أراضينا إلى كنس نفاياتها وعلى رأسها تلك المليشيات التي تفسد في الأرض تحت مسميات محاربة القواعد الأمريكية".

    وهز العاصمة العراقية، فجر اليوم الأحد، 16 فبراير/شباط، دوي انفجارات، كما شوهدت أعمدة دخان تتصاعد، وسمعت أصوات سيارات إسعاف في منطقتي زيونة والبلديات شرقي بغداد.

    وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر عسكري أمريكي، أن عددا من الصواريخ سقطت بالقرب من السفارة الأمريكية في العراق، مضيفا أن الهجوم أدى إلى إطلاق صافرات تحذير في المجمع الدبلوماسي شديد الحراسة، لكن لم يتضح على وجه التحديد ما الذي أصابته وعدد الصواريخ التي أطلقت.

    من جهته، أعلن متحدث باسم التحالف الدولي على حسابه على "تويتر"، أن صواريخ صغيرة استهدفت قاعدة عراقية تستضيف فرقا تابعة للتحالف في المنطقة الخضراء.

    الموضوع:
    محاكمة دونالد ترامب (21)

    انظر أيضا:

    نصر الله: ترامب بقتله سليماني يعلن الحرب
    ظريف: ترامب كان مقتنعا بفشل وانهيار النظام الإيراني ولكنه أخطأ
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على قرار للحد من سلطة ترامب ضد إيران
    ترامب يرفض التفاوض مع إيران مقابل رفع العقوبات: لا شكرا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, محاكمة ترامب, عزل ترامب, ترامب, إيران, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض جوي لفرقة الاستعراض الجوي الروسية ستريجي، في إطار حملة الخدمة العسكرية التعاقدية في القوات المسلحة لروسيا الاتحادية - اختيارك! في كراسنودار الروسية، 8 فبراير 2020
    أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    مجلس الشيوخ يحد من حرية التصرف ترامب مع إيران
    مجلس الشيوخ يحد من "حرية تصرف" ترامب مع إيران
    إنفوجرافيك نور محمدوف
    حبيب نورمحمدوف أحد أقوى المقاتلين في التاريخ
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك