وزير الداخلية التركي يعلق على ترحيل شاب مصري إلى بلاده

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، أن بلاده لا تقوم بالترحيل القسري لمن يلجأ إليها، في حال كانت حياته معرضة للخطر في بلده.

قال وزير الداخلية التركي إن "هناك أكثر من 4 ملايين عربي يعيشون في تركيا"،

وأضاف صويلو فى حوار نقلته وكالة "الأناضول" التركية عن قناة الجزيرة مباشر "أعبر عن حزني وأسفى إزاء ترحيل شاب مصري إلى بلاده على نحو خاطئ من تركيا، وتمت معاقبة المسؤولين عن ذلك".

ونوه إلى أن زوجة المصري محمد عبد الحفيظ الذي تم ترحيله في طريقها للحصول على الجنسية.

وأضاف وزير الداخلية التركي "الإدعاء أن تركيا تستهدف تجنيس المعارضة في دول مصر وسوريا والعراق لا أساس له من الصحة".

وأكد الوزير التركي أن بلاده آمنة، منوها إلى أن عدد السياح الذين زاروا تركيا خلال 2019 بلغ 51 مليونا مقارنة بـ 30 مليونا خلال 2016.

وأضاف صويلو "لا نسمح بالعنصرية ضد أحد في بلادنا، هناك حوادث فردية من يقم بها يتعرض للمساءلة القانونية".