الصين تستعين بالدرون لمكافحة فيروس كورونا المستجد... بالفيديو

استعانت الصين بالطائرات الدرون لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مستخدمة طائرات مجهزة بتقنية التصوير الحراري يمكن بها اكتشاف المصابين بالحمى في الهواء.

ونشرت وكالة "شينخوا" مقطعا مصورا يرصد طائرة مسيرة في سماء مقاطعة هونان وسط الصين، ترصد درجة حرارة المارة من الجو.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1665 شخصا، والمصابين إلى 68500 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

Drones have joined fight against novel #coronavirus (COVID-19) in China. Equipped with thermal imaging technology, they can detect those with a fever up in the air. Check out drone patrol in central China's Hunan pic.twitter.com/BP6ZTYTdkA — China Xinhua News (@XHNews) February 16, 2020

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان:" تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد إصابة 68500 ألف حالة، وفي الوقت الحالي لدينا 57416 مريضا (11272 في حالة صحية حرجة)، كما قتل حتى اليوم 1665 شخصا بالفيروس، وقد تعافي من المرض 9419 شخصا".

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي بوسط البلاد 139 شخصا أمس السبت.