المغني الأمريكي آر. كيلي يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي على فتاة قاصر

أظهرت وثائق قضائية، أن المغني الأمريكي، آر. كيلي، يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي في مدينة شيكاغو، فيما يخضع للمحاكمة في 3 ولايات، بتهم الاعتداء الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والخطف وعرقلة العدالة.

وتشير لائحة الاتهام بمحكمة شيكاغو الجزئية، إلى أن من وصفتها باسم (ماينور 6) تتهم كيلي (53 عاما) بممارسة أفعال جنسية معها في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، عندما كانت تبلغ من العمر 14 أو 15 عاما، بحسب وكالة رويترز.

وتسعى التهم الجديدة إلى مصادرة أصول من شركة الإنتاج الخاصة بمغني موسيقى "الآر آند بي" الشهير، الحائز على جائزة "غرامي" الموسيقية ، وشركة أخرى مملوكة لمدير أعماله، ديريل مكديفيد، أحد المتهمين في قضية شيكاغو.

وقال، ستيف غرينبرغ، محامي الدفاع الجنائي عن كيلي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نحن على دراية بقرار الاتهام... وسنواصل الكفاح من أجل (كيلي) ونتطلع إلى اليوم الذي سيطلق فيه سراحه وهو غير مذنب".

وأقر كيلي بأنه غير مذنب في جميع التهم الجنائية المرفوعة ضده في نيويورك وإيلينوي وشيكاغو.

ويواجه آر. كيلي صاحب أغنية "آي بيليف آي كان فلاي" الشهيرة، اتهامات بالاعتداء الجنسي تعود إلى أكثر من عقدين، وتم عرض بعض هذه الاتهامات بالتفصيل في فيلم وثائقي بعنوان (سرفايفينج آر. كيلي) "النجاة من آر. كيلي" على شبكة لايف "تايم" التلفزيونية‭‭ ‬‬في يناير/ كانون الثاني 2019.