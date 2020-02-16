شركة "الميدل إيست" تلغي قرار بيع بطاقات السفر بالدولار الأمريكي

بعد إعلان شركة طيران الشرق الأوسط أنه اعتباراً من الاثنين، ستقوم شركات الطيران العاملة في لبنان كافة، ومن ضمنها طيران الشرق الأوسط بقبول الدفع فقط بالدولار الأمريكي، أصدر رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بياناً، اليوم الأحد، ألغى فيه هذا القرار.

وأشار البيان أنه: "بناء لطلب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب قررت إدارة شركة طيران الشرق الاوسط MEA إلغاء قرار بيع بطاقات السفر في مكاتب الشركة بالدولار الأمريكي حصراً".

ولفت البيان إلى أن الاجتماعات ستعقد لاحقاً لبحث تفاصيل وأسباب هذا القرار توصلاً لإيجاد الآليات والحلول التي من شأنها أن تراعي مصلحة المواطنين وواقع الشركة.

أعلن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أن: "الرئيس العماد ميشال عون طلب توحيد تسعير بطاقات السفر بالليرة اللبنانية، استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء".

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل طلب من مسؤول ملفات الفساد المحامي وديع عقل تقديم إخبار قضائي أمام النيابة العامة غداً الاثنين ضدّ "الميدل إيست" لمخالفتها القوانين أولا، وحرمانها اللبنانيين من السفر بالعملة المتوافرة لديهم ثانياً وهذا أبسط حقوقهم.

وذكر التيار بأنه كان من أوّل المنادين بكسر الإحتكارات التي تضع المواطنين تحت رحمة شركة واحدة تتحكّم بهم كيفما تشاء من دون أيّ رادع، مطالباً رئيس مجلس الإدارة السيد محمد الحوت التراجع عن هذا القرار إذ أن عدم قبول العملة الوطنية يشكّل جرماً جزائياً ويخالف النص الوارد في قانون موازنة 2020 الذي يلزم التعامل بالعملة الوطنية.