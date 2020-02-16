بلومبرغ: سنهزم ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة لنعيد بناء أمريكا معا

وعد الملياردير الأمريكي مايك بلومبرغ، بهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "سنعيد بناء أمريكا معا".

جاء ذلك في تدوينة، نشرها على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها: "سوف نهزم ترامب، ونعيد بناء الولايات المتحدة الأمريكية معا".

We're going to defeat Donald Trump and rebuild America together. Text "MIKE" to 80510 to get updates from our team. pic.twitter.com/dr7fxbSe3G — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 16, 2020

ويسعى بلومبرغ، إلى الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي له في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى العام الجاري، حيث يعد الملياردير الأمريكي، من أبرز منافسي ترامب، من الديمقراطيين، إضافة إلى السيناتور بيرني ساندرز.

وتدور حرب كلامية بين بلومبرغ، ودونالد ترامب، على "تويتر"، وفي استطلاع رأي لرويترز/ إبسوس شارك فيه ناخبون مسجلون ونشر مطلع الشهر الجاري، جاء بلومبرغ في المركز الثالث بين الطامحين لترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعد أن أنفق ملايين الدولارات من أمواله الخاصة على الدعاية.

Mini Mike is part of the Fake News. They are all working together. In fact, Bloomberg isn’t covering himself (too boring to do), or other Dems. Only Trump. That sounds fair! It’s all the Fake News Media, and that’s why nobody believes in them any more. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2020

وقالت جولي وود المتحدثة باسم بلومبرغ، في تصريحات سابقة: "الرئيس ترامب يكذب. هو مريض بالكذب إذ يكذب بشأن كل شيء: شعره المستعار وبدانته".

For the second year in a row, Trump is diverting important Defense Department funding to build his wall.



Billions of dollars of other people's money wasted on a vanity project.



He used to do that just with his father’s money. https://t.co/Obt0CESguy — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 14, 2020

ويقول بعض مستشاري ترامب في أحاديث خاصة، إنهم "يخشون فوز بلومبرغ بترشيح الحزب الديمقراطي لأنه قادر على إنفاق ما يقدر بمليار دولار أو أكثر من ثروته التي تبلغ 60 مليار دولار، ليصبح رئيسا للولايات المتحدة".