نتنياهو: لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك الأسلحة النووية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، مضيفا: "لن نسمح لهم بالتموضع في ساحتنا الخلفية في سوريا".

وأضاف، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد: "نتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل إحباط ذلك"، مضيفا: "أؤمن بأننا نحقق النجاحات. نحارب عدوا يدعو إلى تدميرنا ومن الواضح أننا لن ننتظر ذلك".

لن نسمح أبدا لإيران بامتلاك الأسلحة النووية وبالتموضع في ساحتنا الخلفية بسوريا. نتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل إحباط ذلك وأؤمن بأننا نحقق النجاحات. نحارب عدوا يدعو إلى تدميرنا ومن الواضح أننا لن ننتظر ذلك. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 16, 2020

وتدور حرب كلامية بين إيران وإسرائيل، التي تتهم طهران، بمحاولة التموضع في سوريا، ومحاولة امتلاك أسلحة نووية، بينما يؤكد قادة إيران دعم للفلسطينيين.

وبين حين وآخر، يلوح الإسرائيليين بضرب منشآت إيران النووية، بينما تتوعد إيران برد انتقامي في حال أقدمت إسرائيل على أي خطوة من هذا القبيل.

وقبل أيام، نقلت "رويترز" عن قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمة على التلفزيون الرسمي، تأكيده أن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بنيت، أصدر فيه تحذيرات نارية ضد إيران، بدعوى أن إسرائيل في معركة مستمرة وتعمل بكل الطرق ضد التموضع الإيراني في سوريا