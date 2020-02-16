قيمتها السوقية تقدر بنحو 136 مليون… كوستاريكا تصادر 5 أطنان من الكوكايين

أعلن مسؤولون أن الشرطة في كوستاريكا صادرت أكثر من خمسة أطنان من الكوكايين كانت متجهة إلى هولندا، في أكبر عملية ضبط مخدرات في البلاد إلى الآن.

وقال مسؤولون إن الشرطة عثرت على الكوكايين في ميناء ليمون الكوستاريكي على البحر الكاريبي مخبأ في حاوية شحن بها نباتات زينة، كانت معدة لنقلها إلى ميناء روتردام الهولندي، بحسب وكالة "رويترز".

Grootste drugsvangst ooit door politie Costa Rica: cocaïne bestemd voor Rotterdam https://t.co/dl8yCpRJon pic.twitter.com/Z53KsLouGf — De Standaard (@destandaard) February 16, 2020

وقالت شرطة مكافحة المخدرات إن الكوكايين المصادر، تم إنتاجه في أمريكا الجنوبية دون تحديد المكان.

وقال وزير الأمن الكوستاريكي، مايكل سوتو، أمس السبت، إن القيمة السوقية لكمية المخدر المصادرة تقدر بنحو 136 مليون دولار في هولندا.

Un record historique : cinq tonnes de cocaïne ont été saisies dans un conteneur au Costa Rica https://t.co/ZuzPIcXgRi pic.twitter.com/byfsZcTbTE — Le Parisien (@le_Parisien) February 16, 2020

وأضافت السلطات أنه تم إلقاء القبض على رجل نقل الشحنة من شمال البلاد إلى ميناء ليمون.