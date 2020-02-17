المعارضة البوروندية تختار زعيما سابقا للمتمردين لخوض الانتخابات الرئاسية

اختارت المعارضة في بوروندي، يوم الأحد، رئيس الجمعية الوطنية أغاثون رواسا مرشحا لانتخابات الرئاسة االمقررة في مايو/ أيار.

ويعد رئيس الجمعية الوطنية البالغ من العمر 56 عاما زعيما سابقا للمتمردين، كان قد شارك في الحرب الأهلية مثل الرئيس الحالي بيير نكورونزيزا، بحسب وكالة "رويترز".

وينحدر مرشح المعارضة من إقليم نجوزي في شمال البلاد مثل الرئيس الحالي، وهو من نفس عرقية الهوتو أيضا.

والشهر الماضي، أعلن الحزب الحاكم في بوروندي ترشيح الجنرال افاريست ندايشيمي للانتخابات الرئاسية، سعيا لخلافة الرئيس الحالي المقرب منه.

وكان نكورنزيزا، الذي يرأس البلاد منذ عام 2005، قد اتخذ قرارا مفاجئا منتصف عام 2018 بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وبوروندي واحدة من أفقر دول العالم وخسرت تمويل المانحين في عام 2015 بعد عنف سياسي أعقب الانتخابات.