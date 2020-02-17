مدرعة برادلي الأمريكية لا تقبل الحماية الإسرائيلية

وجاء في تقرير إحدى دوائر وزارة الدفاع الأمريكية الذي نشرت مقتطفات منه على موقع "ذي درايف"، أنه لا يمكن تزويد الأغلبية الساحقة من مركبات برادلي بنظام الحماية النشيطة الإسرائيلي لأنها (مركبة برادلي) لا تستطيع إنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لعمله (نظام الحماية الإسرائيلي).

وكان الجيش الأمريكي قد اختار في عام 2018 نظام "أيرون فيست لايت" ليكون وسيلة أساسية لحماية مدرعاته من المقذوفات المضادة، ولكن مركبات برادلي، على الأقل، لا تقبل هذا النظام.

ولم يكن النظام الإسرائيلي يستطيع اعتراض القذائف الخارقة للدروع، ولكن تم تطويره حتى يقدر على ذلك، حسب صانعه. في كل الأحوال فإن مركبة برادلي لا تستطيع الاستفادة من نظام الحماية الإسرائيلي لأنها لا تستطيع توفير الطاقة الكهربائية الكافية لتشغيله.

وجاء في تقرير البنتاغون أن العمل جارِ في إبداع نسخة من مركبة برادلي ذات مصدر إضافي للطاقة حتى يمكن تركيب نظام "أيرون فيست لايت" عليها، ولكن الأغلبية الساحقة من مركبات برادلي ستستمر على حالها.