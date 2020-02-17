صحيفة: قمة ثلاثية متوسطية للتباحث والتنسيق في مختلف المجالات

كشفت صحيفة عربية، اليوم الاثنين، أنه يجرى التحضير لعقد قمة ثلاثية بمشاركة كل من ​لبنان​ وقبرص واليونــان في نيقــوسيا، خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعدما أرجئت من يونيو/حزيران العام الماضي، بسبب ظروف سياسية طرأت في ​اليونان​ وحالت دون انعقادها.

وذكرت مصادر دبلوماسية في ​وزارة الخارجية اللبنانية​ لـصحيفة "الشرق الأوسط"، بأن اتصالات يقودها وزراء خارجية الدول الثلاث بزيارات يتبادلونها لمراجعة القضايا التي ستشكّل حجر الزاوية في التنسيق بين ​بيروت​ ونيقوسيا و​أثينا​ في مجالات ​النفط​ و​السياحة​ والأمن".

ولفتت الصحيفة إلى أن "في إطار هذه الاتصالات، تندرج زيارة سيقوم بها إلى بيروت بعد غد الأربعاء، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس حيث سيلتقي نظيره ​ناصيف حتي​، إضافة إلى مسؤولين آخرين لمراجعة ما قطعته مشاريع الاتفاقات الجاري إعدادها".

وركزت على أنّ "عناوين هذه القمة التي كانت في الأصل باقتراح لبناني، ترمي إلى التعاون في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، وإلى تثبيت الأمان للنموذج الديمقراطي"، مشيرةً إلى أنّ "تثبيت موعد القمة هو موضع تشاور بين العواصم الثلاث، لأنّ لبنان مضطر أن يشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية آذار المقبل، بحيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين موعدي القمتين".