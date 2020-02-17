أستراليا تجلي 200 مواطن من السفينة المحتجزة في اليابان

صرح رئيس الوزراء سكوت موريسون، اليوم الاثنين، إن أستراليا ستقوم بإجلاء أكثر من 200 من على متن السفينة السياحية المنكوبة بفيروس كورونا، في ميناء يوكوهاما الياباني.

وقال موريسون إنه سيتم نقل الركاب إلى شمال أستراليا المداري، حيث سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى.

وتم احتجاز السفينة السياحية التابعة لشركة كارنيفال كورب، منذ وصولها إلى يوكوهاما في 3 فبراير/شباط، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وكندا وأمريكا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.