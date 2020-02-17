مصدر: ترامب يوجه الـ"سي آي إيه" بقتل شخص يعرف اسمه ويتجاهل من هم أخطر

أخبر مصدر مطلع قناة "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بتصفية حمزة بن لادن رغم وجود مَن يشكلون خطرا إرهابيا أكبر.

وكان ترامب قد أعلن، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن حمزة بن لادن، ابن قائد تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قتل في عملية أمريكية.

وأشار المصدر إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية قدمت قائمة الإرهابيين الأكثر خطورة إلى الرئيس ترامب، ولكنه طالب باغتيال حمزة بن لادن بالذات.

وذكرت "إن بي سي" نقلا عن المصدر في وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس ترامب قال إنه لم يسمع شيئا عن هؤلاء، وتساءل: ماذا عن حمزة بن لادن؟

وأضاف المصدر أن هذا كان الاسم الوحيد الذي كان يعرفه (ترامب).