نتنياهو يعلن عن عبور أول طائرة إسرائيلية الأجواء السودانية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأحد، أن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير في أجواء السودان، مشيرا إلى أن الممر الجوي الجديد يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذي عقده مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للسودان.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن نتنياهو أن أول طائرة إسرائيلية مرت أمس في أجواء السودان، مشيرا أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو ثلاث ساعات.

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين في حالة حرب.

وصرح الجيش السوداني أن السودان وافق على عبور الرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل مجاله الجوي.

ومن جهته، أوضح المتحدث باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، في حديث تلفزيوني: "إنه كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أمريكا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني"، مضيفا أن "بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة وأن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي".