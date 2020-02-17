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    محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019

    إعلام: إبرام اتفاق الهدنة بين واشنطن وطالبان نهاية فبراير

    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    قال مسؤول في حركة طالبان الأفغانية، إنه جرى التوصل في الأيام الأخيرة في الدوحة، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في أفغانستان، بين ممثلي الحركة والولايات المتحدة.

     

    ونقلت شبكة "سي بي سي" الأمريكية عن المسؤول، قوله إن التوقيع تم تحديده مبدئيًا في 29 فبراير/شباط، مع بدء المحادثات الأفغانية المزمع إجراؤها في 10 مارس/آذار. وأضاف مسؤول في طالبان بأن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان قبل بدء المحادثات الأفغانية.

    مسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستانمسلحون تابعون لحركة طالبان في أفغانستان
    © AP Photo / Raumat Gul
    استمرار المحادثات بين "طالبان" وأمريكا حول‭ ‬تفاصيل الحد من العنف

    وبيّن تقرير الشبكة الصادر، أمس، أن مسؤولا أمريكيا كبيرا كشف بعضا من التفاصيل، من قبيل أن اتفاقية الهدنة التي تستمر سبعة أيام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ستدخل حيز التنفيذ قريباً، وقد تؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية. وقال المسؤول إن الاتفاق المبدئي بشأن الحد من العنف، ستتبعه محادثات سلام أفغانية كاملة خلال 10 أيام، وستشمل البلاد بأكملها.

    وأكد التقرير أن كل المؤشرات الصادرة عن مؤتمر ميونيخ للأمن تشير إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان تقتربان من إعلان اتفاق سلام في غضون أيام، قد يمهد الطريق لمحادثات سلام بين الأطراف الأفغانية المختلفة وبالتالي انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

    وقال تقرير شبكة "سي بي سي" الأمريكية: "لم يحدد المسؤولون الأمريكيون علنًا جدولهم الزمني للتخفيض الأولي للقوات الأمريكية في أفغانستان، لكن التوقع هو أن التخفيض من الإجمالي الحالي البالغ حوالي 12000 إلى حوالي 8600 سيبدأ بعد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. ومن المرجح أن يمتد هذا التخفيض الأولي على مدى أسابيع أو أشهر. وصرح مسؤول طالبان أن انسحاب القوات الأجنبية سيبدأ تدريجيا وسيتم تنفيذه على مدى 18 شهرا.

    وجاءت التطورات الجديدة في الوقت الذي التقى فيه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، الجمعة، بالرئيس الأفغاني، أشرف غني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

    حركة طالبان الأفغانية
    © AP Photo /
    طالبان" تتهم أمريكا بعرقلة عملية السلام بعد دعوتها لخفض العنف"

    وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، يوم السبت الماضي، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني ملتزم تماما باتفاق السلام لإنهاء الصراع مع حركة طالبان.

    وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قال عبر تويتر الأسبوع الماضي: "لقد سررت باتصال تلقيته من وزير الخارجية الأميركي [مايك] بومبيو، الذي أبلغني بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال محادثات السلام الجارية [للولايات المتحدة] مع طالبان. وقد أبلغني وزير الخارجية بالاقتراح الداعي إلى إجراء خفض دائم وكبير للعنف".

    وأشار الرئيس الأفغاني إلى أن "هذا تطورا نرحب به، ويسعدني أن موقفنا المبدئي حول السلام حتى الآن، بدأ يحقق نتائج مثمرة".

    انظر أيضا:

    وزير الدفاع الأميركي: مقترح خفض العنف بين أمريكا وطالبان "واعد للغاية"
    وكالة: توصل واشنطن وطالبان إلى هدنة تمهد لانسحاب أمريكا من أفغانستان
    عقب مطاردة استمرت أسابيع... الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقا قتل طالبة
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة, أفغانستان, حركة طالبان
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