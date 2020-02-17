هبوط أول طائرتين تحملان الأمريكيين من السفينة "المنكوبة"

هبطت في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، أول طائرتين تحملان أمريكيين من سفينة " دياموند برينسيس" (أميرة الماس)، الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي قبالة اليابان، بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

موسكو - سبوتنيك. وكان مسؤول أمريكي قد كشف، في وقت سابق، عن إصابة 40 أمريكيا من بين مئات المصابين بفيروس "كورونا" المستجد على متن السفينة السياحية "أميرة الماس" الخاضعة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما بضواحي طوكيو.

وكان 14 مواطنا أمريكيا آخر قد أوقفوا في طريقهم إلى المطار، ووضعوا في منطقة مخصصة في الطائرة التي تقوم بإخلائهم لعزلهم عن الركاب الآخرين.

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا قبل ذلك، بأن 380 أمريكيا سيُنقلون إلى قاعدة للقوات الجوية في كاليفورنيا على متن طائرتين مستأجرتين من قبل الحكومة، تغادران مطار هانيدا بطوكيو اليوم الاثنين.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة السياحية " دياموند برينسيس" (أميرة الماس) المحتجزة في اليابان إلى 355 حالة.

وتخضع السفينة السياحية "دايموند برنسيس" ( ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا") للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.