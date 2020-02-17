مستشار الرئيس اللبناني: روسيا تتعاطى مع الدول العربية كمفاوض نزيه

أشاد مستشار الرئيس اللبناني، أمل أبو زيد، بالدور الذي يلعبه منتدى فالداي، من خلال إلقاء الضوء على أبرز المشاكل التي يعاني منها العالم وسبل حلها.

وأكد أبو زيد في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" أن منتدى فالداي أصبح منصة مهمة جدا لمناقشة مواضيع سياسية واقتصادية ليست فقط مهمة لأوروبا، بل هذه القضايا مهمة للعالم ككل وخصوصا في منطقة أفريقية والشرق الأوسط، وهذه ليست أول مشاركة لي في هذا المنتدى.

ويواصل أبو زيد حديثه : "طبعا منتدى فالداي يتحدث في المواضيع بشكل عام من وجهة نظر أكاديمية، لكن وجود بعض المسؤولين المباشرين من وزارات الخارجية من عدة دول، بالإضافة إلى مسؤوليين لهم دور في رسم السياسات لعدد من الدول يعطي أهمية كبيرة لمؤتمر فالداي".

وأشار المستشار اللبناني إلى عنوان هذا المؤتمر وهو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكمل: "نحن في منطقة جغرافية جدا مهمة، وتتركز فيها صراعات الدول جميعها، وهذا المؤتمر يؤسس لفهم أكبر ووضع منهج جديد لكيفية التعاطي والتعامل مع المشاكل التي تعاني منها شعوب المنطقة".

ويضيف أبو زيد: "نحن في المنطقة العربية وكلبنانيين أيضا عانينا كثيرا من الربيع العربي، ولا زلنا نشهد حتى الآن ارتداداته السلبية على المجتمع والمنطقة المحيطة بنا، ابتداء من سوريا إلى منطقة العراق واليمن والخليج، وحتى إلى القضية الأساسية في فلسطين".

ويعتقد مستشار الرئيس اللبناني أن هذا المؤتمر لا يغير في السياسات بشكل كبير لكنه يؤمن فكرة أكبر عن طبيعة الدور الروسي الذي يمكن أن يكون فعال بشكل أكبر، لكنه يحتاج إلى مشاركة من الدولة الأخرى والتي هي اليوم أقرب إلى روسيا، لأنها تتعاطى معها كمفاوض نزيه.

وطرح المستشار اللبناني مثال على ذلك طرح لافروف في مؤتمر ميونخ للأمن والذي طرح موضوع اللقاء الرباعي في حل القضية الفلسطينية، وأكمل: "من غير المقبول الرضى بموضوع صفقة القرن بانعكاساته السلبية على كل المنطقة وليست فقط على الشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق الأوسط، والبديل يجب أن يكون اللقاء الرباعي".

وتابع قائلا: "ستكون روسيا من خلال المجموعة الرباعية قادرة على لعب دور فعال ونشيط، ويجب أن تتنازل الولايات المتحدة عن الدور المنفرد الذي تتعاطى به لصالح إسرائيل".

وأضاف أبو زيد: "المثل الأقرب لي كلبناني هو ما يحدث في سوريا، واليوم سوريا انتقلت إلى مرحلة كبيرة عما كانت عليه قبل فترة ليست بالطويلة، ووضح: "اليوم سوريا تسطير على مساحة تصل إلى 90% من أراضيها، وهذا النشاط الأمني والعسكري الذي تقوم به الحكومة السورية بالتنسيق مع روسيا وإيران والحلفاء الآخرين يكسر حلقة الربيع العربي".

ويضيف قائلا: "صحيح أن المجتمعات العربية خسرت بشكل كبير ماديا أو بشريا، ولكن خلال المدى القريب نتمنى أن تنتهي هذه الآثار ليس فقط في سوريا، بل بالعراق وباليمن وغيرها من الدول".