الطب الشرعي الإيراني يرد على روحاني بشأن المسؤول على قتلى الاحتجاجات

رد رئيس منظمة الطب الشرعي الإيراني، عباس مسجدي آراني، اليوم الاثنين، على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، بشأن أعداد القتلى في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدها عدد من المدن الإيرانية.

وقال مسجدي آراني إن "على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث إنه وفقا لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحكومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات"، وذلك حسب وکالة "إیلنا" الإيرانية.

وأكد أن "المنظمة أخطرت السلطات المختصة بما لديها من إحصائیات"، مضيفا أن "قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات، وأن جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في مؤتمر صحفي، أمس الأحد: "إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي علیهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم".

الجدير بالذكر، أن المدن الإيرانية شهدت منذ عدة أشهر تظاهرات، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وفيما رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإبلاغ عن أعداد القتلی، ذكرت وكالة "رويترز" أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات.