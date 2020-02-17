الصين توافق على استيراد الدواجن الحية من الولايات المتحدة

قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن الصين وافقت على استيراد جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة، بما في ذلك الطيور الحية إلى جانب لحوم الدواجن التي جرت الموافقة عليها أواخر العام الماضي.

كانت بكين تحظر جميع أوجه التجارة في منتجات الدواجن من الولايات المتحدة منذ 2015 بسبب نوبات تفش لإنفلونزا الطيور هناك، وفقا لـ "رويترز".

لكنها رفعت الحظر على واردات لحوم الدواجن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، كتنازل للولايات المتحدة قبيل إتمام اتفاق تجارة محدود.

وقال لي جينغ وي من اتحاد صناعة الدواجن بالصين إن القرار الجديد سيسمح أيضا باستيراد الطيور الحية، مما يعود بالفائدة على شركات منها أفياجن وكوب-فانترس، وكلتاهما مقرها الولايات المتحدة وتعد من أكبر شركات تربية الدواجن في العالم.

ولم يتسن بعد الوصول إلى أحد من مكتبي أفياجن أو كوب هاتفيا في الصين.

كانت قيمة واردات الدواجن الحية من الولايات المتحدة تبلغ 38.7 مليون دولار في 2013، إذ كانت تتجاوزها بكثير منتجات داجنة أخرى مثل أرجل الدجاج.

بيد أن الحظر على الدواجن الأمريكية كان له أثر كبير على منتجي الدواجن في الصين نظرا لحاجتهم إلى أمهات التسمين من أجل إعادة بناء قطعانهم.