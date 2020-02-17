طهران ترد على التصريحات الأمريكية بشأن الانتخابات الإيرانية المقبلة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "طهران تهتم على أعلى مستوى بالانتخابات التشريعية المقبلة"، لافتة إلى أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين الأخيرة بشأن الانتخابات الإيرانية تناقض نفسها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في بيان، اليوم الاثنين: "هناك اهتمام كبير من قبل إيران على أعلى مستوى بالانتخابات القادمة، وخاصة على مستوى المنطقة، والشعب الإيراني معرض للصراع، واعتاد على تناقض تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول التطورات المستمرة في إيران"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأضاف: "يجب على المسؤولين الأمريكيين قبل التشكيك في الانتخابات الإيرانية أن يجيبوا على أسئلة الشعب الأمريكي والنخب هناك، عن الغموض الواسع وغير الشفافة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعن علاقة واشنطن مع بعض الدول التي لايوجد فيها حتى أبسط أشكال الانتخابات".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن "الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الجمعة ستكون حرة ونزيهة".

يذكر أن انتخابات الدورة 11 ل​مجلس الشورى​ الإسلامي والانتخابات التكميلية للدورة الخامسة الحالية لمجلس خبراء القيادة ستجري يوم 21 فبراير/ شباط القادم في أنحاء البلاد، فيما أعلنت لجنة الانتخابات البرلمانية في إيران، ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه تم تسجيل حوالي 13 ألف 896 مرشحا للمشاركة بالانتخابات البرلمانية في البلاد.