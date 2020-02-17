هبوط اضطراري لمروحية تابعة للجيش الأفغاني في مقاطعة نمروز

صرح حاكم مقاطعة نمروز الأفغانية، سيد والي سلطاني، اليوم الاثنين، بأن مروحية تابعة للجيش الأفغاني نفذت هبوطا اضطراريا بسبب عطل فني، في جنوب غرب البلاد.

وقال الحاكم، لـ"سبوتنيك": "طائرة مروحية تابعة للقوات المسلحة الأفغانية، التي نقلت قافلة من قوات الأمن إلى مقر قيادة منطقة ديليارم، ونتيجة لعطل فني، نفذت هبوطا اضطراريا، ولم يتسبب ذلك في أضرار أو إصابات".

وأوردت وكالة "باجفاك"، نقلا عن وزارة الدفاع، أن أحد الطيارين أصيب جراء الحادث.

ولم تؤكد السلطات المحلية أو الجيش بيان حركة طالبان، حول إسقاط طائرة مروحية أجنبية في مقاطعة نمروز.

وقال مسؤول في حركة طالبان، اليوم الاثنين، إنه جرى التوصل في الأيام الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة، إلى التفاصيل النهائية لاتفاقية الهدنة في أفغانستان، بين ممثلي الحركة والولايات المتحدة.

ونقلت شبكة "سي بي سي" الأمريكية عن المسؤول، قوله إن التوقيع تم تحديده مبدئيا في 29 فبراير/شباط، مع بدء المحادثات الأفغانية المزمع إجراؤها في 10 مارس/آذار. وأضاف مسؤول في طالبان بأن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان قبل بدء المحادثات الأفغانية.