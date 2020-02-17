الاتحاد الأوروبي يوقع مع ألبانيا اتفاقية مساعدات بقيمة 15 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية أن رئيستها، أورسولا فون دير لاين، ستوقع اليوم الإثنين، في بروكسل، مع ممثلي القيادة الألبانية، اتفاقية حول تقديم 15 مليون يورو كمساعدات لإعادة إعمار ما دمره الزلزال الذي ضرب ألبانيا أواخر الشهر الفائت، في إطار مؤتمر المانحين "معا من أجل ألبانيا".

بروكسل - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ، أريك مامر: " الرئيسة (أورسولا فون دير لاين) و رئيس وزراء ألبانيا، سيوقعان اتفاقاً قيمته 15 مليون يورو لدعم ألبانيا في جهودها لإعادة الإعمار بعد الزلزال".

هذا ويعقد اليوم الإثنين، في بروكسل، مؤتمر المانحين "معا من أجل ألبانيا" برئاسة أورسولا فون در لاين.

ويذكر أن زلزالا وقع في ألبانيا، نهاية الشهر المنصرم، بلغت شدته 6.4 درجة وفق مقياس ريختر، وهو الأسوأ في البلاد حتى الآن، وكان مركزه على بعد 30 كيلومترا غربي العاصمة تيرانا، وشعر به السكان في مختلف أنحاء منطقة البلقان، كما شعر به سكان منطقة بوجليا في جنوب إيطاليا على الجانب الآخر من البحر الأدرياتيكي المواجه لألبانيا.

ووقعت مئات من توابع الزلزال التي بلغت شدة بعضها خمس درجات، وهزت مباني لحقت بها أضرار من قبل، وأثارت الفزع بين السكان.