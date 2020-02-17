إيران تبدي استعدادها لعقد مفاوضات مع السعودية حول خطة لأمن الخليج

أعلن المستشار الأول لوزير الخارجية الإيراني، سفير إيران السابق في موسكو، مهدي سنائي، استعداد بلاده لمفاوضات حول الأمن في منطقة الخليج مع جميع الأطراف، بما فيها المملكة العربية السعودية.

موسكو - سبوتنيك. وقال سنائي، خلال مؤتمر الشرق الأوسط الذي ينظمه حاليا نادي "فالداي" في موسكو: "إيران تقترح عقد مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، والاستعداد لمفاوضات حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة. ومستعدة أيضا لشرح هذا للجميع والعمل معهم حول خطة للأمن في مضيق هرمز ومنطقة الخليج".

وأشار سنائي أيضاً، إلى أن أمن منطقة الخليج ينبغي أن يؤمن بموجب مبادرات إقليمية.

هذا وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، يوم السبت الماضي، أن المملكة تهتم بإيجاد السبل الكفيلة بوقف التصعيد في المنطقة، فيما حذر من أن بلاده سترد على أي استفزاز إيراني.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني: "تلقينا رسائل من السعودية عبر عدة دول من بينها باكستان والعراق".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تصريحات على هامش منتدى ميونخ للأمن، إن السعودية أرسلت رسالة إلى طهران بعد مقتل القائد العسكري الإيراني، قاسم سليماني، مفادها استعداداها لحوار قائم على الاحترام المتبادل، وأن طهران أرسلت رداً إيجابيا، لكنها (السعودية) لم ترد بعد ذلك.

وأوضح ظريف أن "رسالة السعودية كان مفادها بأننا نريد حوارا قائما على الاحترام مع إيران، وقمنا بالرد على الرسالة بنعم ولكن لم نتلق رداً جديدا"، منوها "كتبنا للسعودية والإمارات والبحرين وعمان حول مبادرة سلام في الخليج ولكن بعضهم لم يرد".