إصابة 14 أمريكيا من ركاب سفينة "دياموند برنسيس" بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إجلاء أكثر من 300 مواطن أمريكي ممن كانوا على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" قبالة سواحل اليابان، والذين تبين إصابة 14 شخصًا منهم بفيروس كورونا الجديد.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "في السادس عشر من فبراير/ شباط، سهّلت وزارة الخارجية الأمريكية العودة الطوعية لأكثر من 300 مواطن أمريكي كانوا مسافرين على متن السفينة دياموند برنسيس (أميرة الماس)".

وتابعت أنه "أثناء عملية الإجلاء، بعد أن نزل الركاب من السفينة وتم تجهيزهم لنقلهم إلى المطار، تلقى المسؤولون الأمريكيون إشعارًا بأن 14 راكبًا، تم اختبارهم قبل يومين إلى ثلاثة أيام، وتأكد إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".

ووصلت إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أول طائرتين تحملان أمريكيين ممن كانوا على متن "دياموند برينسيس"، الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي قبالة سواحل اليابان. بحسب شبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وأعلنت اليابان تأكيد إصابة 99 حالة جديدة بفيروس كورونا الجديد، لمن كانوا على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس".

وتخضع السفينة السياحية "دايموند برنسيس" ( ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس كورونا) للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبتت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.