تسجيل
15:37 GMT17 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إنجازات الدبلوماسية والسياسة الخارجية الروسية لعام 2019

    مؤتمر الأمن في ميونيخ حول الشرق الأوسط... بيانات كثيرة وحلول قليلة

    © Sputnik . Alexander Vilf
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104408/92/1044089213.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002171044575003-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AE-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9/

    صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عشية الاجتماع، بأن مؤتمر ميونيخ الأمني أصبح منبرا للبيانات الحادة، وليس مكانا لاتخاذ قرارات محددة. الغريب، أنه كان هناك فقط بيانات - وليس مبادرات. حول هذا الموضوع يتحدث الخبراء لوكالة "سبوتنيك" وعن أسباب عدم عمل المشاركين في المؤتمر على إيجاد حلول مشتركة.

    ضخامة المتطلبات

    يعتقد المحلل السياسي، الخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، غريغوري لوكيانوف، أن متطلبات منتدى ميونيخ كمكان كان من الممكن التوصل فيه إلى حلول معينة للمشاكل الملحة، مبالغ جدا في جديتها وتابع: "في رأيي، يجب ألا يتوقع المرء في البداية من هذا المؤتمر أي قرارات أو تطورات بشأن قضايا محددة. نعم، هناك العديد من المشاكل حيث أظهرت منطقة الشرق الأوسط، في عام 2019 وبداية عام 2020، تحولا هائلا في الوضع الأمني، ظهرت تحديات جديدة وتهديدات وهذا يتطلب بالطبع مناقشة شاملة على مختلف المستويات.

    وفي معرض حديثه عن سير المناقشات داخل المنتدى، أضاف الخبير: "يتم اقتراح ومناقشة حلول النزاعات العاجلة في الشرق الأوسط على مستوى الخبراء والمحللين السياسيين. نوقشت هذه الصراعات في إطار ميونخ كعوامل غيرت الواقع الاجتماعي وقضايا الأمن في المنطقة، لكن مؤتمر ميونيخ لم يستطع ولا يمكنه إضافة أي شيء جديد "أكد لوكيانوف أن مؤتمر ميونيخ هو، أولا وقبل كل شيء، منبر للخبراء وليس للدبلوماسيين: "مؤتمر ميونيخ هو، أولا وقبل كل شيء، حافز يتحدث عن الحالة المزاجية والمواضيع التي تكون الأطراف على استعداد لمناقشتها. لن يتم نشر أي بلاغات أو تصريحات معدة. وقد اتضح أنهم لا يتخذون أي قرارات على هذا الموقع".

    هل ستفشل التسوية الليبية؟

    بينما تعتقد الخبيرة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، ماريا مخموتوفا، أن الحلول يمكن أن تظهر. على سبيل المثال، حول المشكلة الليبية. ومع ذلك، فإن كل ما يمكن للسياسيين والخبراء فعله هو التأكيد على فشل المفاوضات في برلين: "بطريقة أو بأخرى، لوحظ فشل مؤتمر برلين السابق والقرارات التي اتخذت في بيانه الختامي، لا يوجد أي تقدم حقيقي أو التزام واضح وبقيت القرارات كلها حبرا على ورق".

    وفي معرض حديثها عن سبب اقتناع الأطراف بهذا، قالت: "لم تكن ألمانيا قادرة على توحيد مواقف أهم اللاعبين الرئيسيين في ليبيا وهما - روما وباريس، و لكن اللاعبين الشرق أوسطيين وتركيا ليسوا مهتمين بالمفاوضات على الإطلاق،.بينما بدأت روسيا تشكك في المبادرات الدولية بسبب عدم وجود نتائج ملموسة".

    وفقا لتقديرات مخموتوفا، من الصعب للغاية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الأخرى المدرجة في جدول أعمال الشرق الأوسط.

    انظر أيضا:

    حمدوك يلتقي وزير الخارجية الفنلندي في ميونيخ
    هايكو ماس: إيطاليا تتولى رئاسة مجلس شؤون ليبيا عقب انتهاء مؤتمر ميونيخ
    سامح شكري يلتقي وزيرة الدفاع اللبنانية في ميونيخ
    الكلمات الدلالية:
    الشرق الأوسط, ميونيخ, مؤتمر الأمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشاركو مهرجان كرنفال فينيسيا 2020 على ساحة سان ماركو في مدينة البندقية، إيطاليا 16 فبراير 2020
    اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية
    هيلاري تعتزم المشاركة في انتخابات الرئاسة 2020
    هيلاري كلينتون تعتزم "المشاركة" في انتخابات الرئاسة 2020
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك