بسبب "كورونا"... تراجع حاد للصين في قطاع النقل الجوي

باتت الصين في المرتبة 25 عالميا في مجال النقل الجوي بعد أن كانت في المرتبة الثالثة، والسبب تفشي فيروس "كورونا".

ويأتي هذا التراجع مع تقليص وإلغاء العديد من شركات الطيران لرحلاتها الجوية، حيث انخفضت السعة المقعدية من السوق الصينية بمقدار 270 ألف بنسبة تراجع بلغت نحو 80%.

وأظهرت البيانات أن نسبة الانخفاض في السعة المقعدية على الرحلات الجوية منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة ببداية الأسبوع الجاري، جاوزت نحو 74% من السوق اليابانية و70% من السوق الكورية وبنسبة 77% من تايلاند.

ومن المتوقع أن تشهد السوق المحلية في الصين تشغيل عدد أقل بنحو 10.4 مليون مقعد، بحسب مؤسسة "أو إيه جي" الدولية المهتمة بنشر بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأوضحت التقارير أن شركتي "تشاينا إيسترن"، و"تشاينا ساوثرن"، هما أكثر الناقلات تأثرا من منظور دولي، حيث قلصت الشركتان طاقتهما إلى أكثر من 200 ألف مقعد في الأسبوع.