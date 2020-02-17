الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين أظهرت تراجعا.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبيرييسوس، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين بلغ 694 حالة في 25 دولة حول العالم.

وكانت البيانات السابقة لمنظمة الصحة العالمية قد أعلنت عن 683 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في 25 دولة، من بينها 3 حالات وفاة.

وجاء في بيان المنظمة، اليوم الاثنين، "أبلغت الصين حتى الساعة 6:00 بتوقيت جنيف عن 70635 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، من بينها 1772 حالة وفاة. وأبلغت الصين خلال الـ 24 ساعة الماضية عن 2051 حالة سريرية مؤكدة مصابة بالفيروس. وتسلمت منظمة الصحة العالمية بلاغات بـ 694 حالة إصابة في 25 دولة حول العالم، من بينها 3 حالات وفاة".

وقالت المنظمة العالمية: "نعمل مع كل دول العالم لمواجهة سيناريو انتشار كورونا"، مؤكدة أن مناعة الإنسان شرط أساسي للتعامل مع فيروس كورونا.