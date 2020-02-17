الصين وآسيان... اجتماع خاص بشأن الوضع مع "كورونا"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الاثنين، أن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ستعقدان اجتماعا خاصا لوزراء الخارجية حول الوضع مع فيروس كورونا المستجد.

بكين - سبوتنيك. وقال شوانغ خلال إيجاز صحفي: "سيتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى فيينتيان عاصمة لاوس يومي 19 و21 شباط/ فبراير للمشاركة في اجتماع مشترك لوزراء خارجية الصين وآسيان حول الوضع مع فيروس كورونا ".

وأوضح أنه منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، كانت الصين ودول آسيان على اتصال وتفاعل وثيقين.

واختتم بالقول: "حقيقة أن قرار الجانبين عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية، مثل هذا الوقت القصير تدل على تصميمنا على التغلب على الصعوبات من خلال الجهود المشتركة".

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

China built this massive hospital to fight the coronavirus in just 8 days pic.twitter.com/289zZGsdBi — NowThis (@nowthisnews) February 17, 2020

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية تم اكتشاف 683 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.