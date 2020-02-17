الصين وآسيان... اجتماع خاص بشأن الوضع مع "كورونا"

وأوضح أنه منذ اندلاع فيروس كورونا الجديد، كانت الصين ودول آسيان على اتصال وتفاعل وثيقين.
واختتم بالقول: "حقيقة أن قرار الجانبين عقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية، مثل هذا الوقت القصير تدل على تصميمنا على التغلب على الصعوبات من خلال الجهود المشتركة".
كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.
China built this massive hospital to fight the coronavirus in just 8 days pic.twitter.com/289zZGsdBi— NowThis (@nowthisnews) February 17, 2020
وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.
وفقا لمنظمة الصحة العالمية تم اكتشاف 683 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.
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