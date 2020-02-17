قائد الحرس الثوري: ردنا على اغتيال سليماني نزع عن واشنطن هيبتها المصطنعة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن رد بلاده على اغتيال نائب رئيس الحرس الثوري، قاسم سليماني، نزع عن أمريكا هيبتها المصطنعة.

وذكر سلامي، في تصريحات لقناة "الميادين" اللبنانية، إن "الأمريكيين اعتادوا أن يواجهوا أّي دولة من دون ردة فعل وهذا الأمر جعلهم يخطئون في حساباتهم مع إيران".

وتابع قائد الحرس "كان يجب أن نوقف الأمريكيين عند تلك النقطة ونبين لهم أن عليهم تغيير حساباتهم في مواجهة إيران".

وشدد سلامي على أن الرد العسكري على اغتيال الفريق قاسم سليماني كان استراتيجيا ومحدودا لكنه أظهر قوة وقدرة بلاده.

وذكر سلامي أن الرد الإيراني حدث في نقطة جغرافية محددة، لكن تأثيره كان عالميا.

وأضاف "الإجراء ضد الولايات المتحدة كان دفاعيا بامتياز وهو مشروع وقانوني، وحق لنا كان ينبغي أن نحصل عليه".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، وفي 8 يناير/ كانون الثاني، شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين عسكريتين في العراق، إحداهما قاعدة عين الأسد، التي تضم نحو 1500 جندي أمريكي.