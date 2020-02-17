إندونيسيا تدعو إلى الهدوء بعد رصد إشعاع في مجمع سكني قرب جاكرتا... فيديو

قالت السلطات النووية الإندونيسية، اليوم الاثنين، إنها ستجري تحقيقا حول تعرض قطعة من الأرض لتلوث إشعاعي في مجمع سكني خارج جاكرتا، ودعت إلى الهدوء.

كانت وكالة تنظيم الطاقة النووية قد أصدرت بيانا، يوم الجمعة، طلبت فيه من السكان عدم الاقتراب من قطعة أرض تقع في منطقة سيربونج على بعد 43 كيلومترا جنوب جاكرتا نظرا لتلوثها. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأرض تقع بجوار ملعب للكرة الطائرة، حسب "رويترز".

وقالت الوكالة إنها اكتشفت وجود مستوى عال من مادة نظير السيزيوم-137 المشعة خلال فحص اعتيادي لمستوى الإشعاع في المنطقة، نهاية الشهر الماضي، ما أثار قلقا بين السكان وشكوكا بشأن مصدرها.

وقال عبد القهار، المتحدث باسم وكالة تنظيم الطاقة لرويترز، اليوم الاثنين: "سنتحرى الأمر لمعرفة مصدر التلوث"، وأضاف أن مستويات الإشعاع الحالية لا ينبغي أن تثير ذعر السكان.

Tim gabungan Batan dan Bapeten berhasil mengambil 39 tong berisi tanah yang terkena paparan zat radioaktif, di perumahan Batan Indah, Tangerang Selatan, Banten. Namun upaya dekontaminasi ini sempat dihentikan karena turun hujan. https://t.co/wqzxVo3UAv pic.twitter.com/RtmvjvVAAw — CNN Indonesia Daily (@CNNIDdaily) February 17, 2020

ويمكن أن يؤدي التعرض الخارجي لكميات كبيرة من السيزيوم-137 إلى حروق وتسمم إشعاعي بل والموت في بعض الحالات. كما يؤدي أيضا إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وقال عبد القهار إن مستويات الإشعاع تراجعت، مطلع الأسبوع، بسبب الإجراءات التي اتخذتها وكالة تنظيم الطاقة لتطهير المكان والتي تضمنت إزالة التربة وقطع الأشجار.

An active radioactive material was identified in Batan Indah housing complex, Serpong, South Tangerang. The radioactive material that is suspected to be a nuclear waste are still on police investigation. This investigation site is just 300 meters away from my house #BATAN pic.twitter.com/B3z3FxZCHa — Angger (@Retro_Arthanadi) February 15, 2020

وليس لدى إندونيسيا صناعة نشطة في مجال الطاقة النووية، ولكن هناك مفاعلا يستخدم في الأبحاث يقع على بعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مكان التلوث.