فيروس كورونا يقتل مدير مشفى مختص في علاج الفيروس في ووهان الصينية

ذكرت صحيفة "الشعب" اليومية أن رئيس أحد المستشفيات المؤقتة في ووهان الصينية، توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا "COVID19".

ووفقا للصحيفة، فقد توفي مدير المستشفى، ليو تشى مينغ، في 17 فبراير، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، وهو أول مدير لمؤسسة طبية يموت بسبب هذا الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.