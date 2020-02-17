بومبيو: إثيوبيا تقوم بإصلاحات تاريخية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن إثيوبيا، تقوم بإصلاحات تاريخية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إليها بعد زيارة أنغولا، ضمن جولة أفريقية، بدأها قبل يومين.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "زيارتي لأنغولا كانت عظيمة. بحثنا خلالها تطور العلاقات المشتركة، ودعم التعاون الأمني".

وأضاف: "أتجه إلى أديس أبابا، لنرى نتائج الإصلاحات التاريخية، التي تقوم بها إثيوبيا".

Great stop in #Angola, where we made progress on joint efforts to boost trade, strengthen security cooperation, and promote good governance. Heading to Addis Ababa to see how #Ethiopia’s historic reform agenda is delivering results. pic.twitter.com/WfTM1VwiUO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 17, 2020

ويقوم وزير الخارجية الأمريكية، بجولة أفريقية، شملت السنغال، وأنغولا، التي يتجه منها إلى إثيوبيا.

وبدأ مايك بومبيو، زيارته الأفريقية، يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، قادما من ألمانيا، التي قام بزيارتها للمشاركة في نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن.