بومبيو: إثيوبيا تقوم بإصلاحات تاريخية

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "زيارتي لأنغولا كانت عظيمة. بحثنا خلالها تطور العلاقات المشتركة، ودعم التعاون الأمني".
وأضاف: "أتجه إلى أديس أبابا، لنرى نتائج الإصلاحات التاريخية، التي تقوم بها إثيوبيا".
Great stop in #Angola, where we made progress on joint efforts to boost trade, strengthen security cooperation, and promote good governance. Heading to Addis Ababa to see how #Ethiopia’s historic reform agenda is delivering results. pic.twitter.com/WfTM1VwiUO— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 17, 2020
ويقوم وزير الخارجية الأمريكية، بجولة أفريقية، شملت السنغال، وأنغولا، التي يتجه منها إلى إثيوبيا.
وبدأ مايك بومبيو، زيارته الأفريقية، يوم 15 فبراير/ شباط الجاري، قادما من ألمانيا، التي قام بزيارتها للمشاركة في نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)