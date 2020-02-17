تسجيل
21:15 GMT17 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    سيارات الطوارئ أمام السفينة السياحية باليابان

    "دياموند برنسيس"... كيف تحولت رحلة بحرية فاخرة إلى كابوس عالمي؟

    © AFP 2019 / Kazuhiro Nogi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104448/32/1044483254.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202002171044578880-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%9F/

    على مدى أسبوعين تقريبًا، تحولت "دياموند برنسيس" من سفينة فاخرة يقضي ركابها وقتًا ممتعًا حول العالم، إلى مستشفى عائم موبوء، تخشى الدول لحظة رسوها على اليابسة ودخول المسافرين إلى أراضيها بعد تحولهم إلى خطر محتمل.

    هذه المخاوف جعلت السفينة التي ترفع علم المملكة المتحدة ليست فقط مستشفى عائم وحائر في منتصف العالم، وإنما أيضًا مركزًا للحجر الصحي قرب اليابان، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا على متن الباخرة التي تحمل أكثر من 3700 شخص.

    © REUTERS / Darley Shen
    فيروس كورونا يقتل مدير مشفى مختص في علاج الفيروس في ووهان الصينية

    انطلقت رحلة "دايموند برنسيس" التي كان من المفترض استمرارها 29 يومًا من سنغافورة إلى يوكوهاما في السادس من يناير/ كانون الثاني، لكن تم احتجازها بمجرد وصولها إلى المدينة اليابانية في الثالث من فبراير/ شباط عقب التأكد من إصابة راكب مسن من هونغ كونغ.

    وخلال رحلتها، توقفت السفينة في 14 ميناءً، بما في ذلك، مدينة هو شي منه الفيتنامية، وكوبي وأوساكا اليابانيتان، وتايبي التايوانية، مع توقف متكرر في عدد من الوجهات من ضمنها هونغ كونغ، بحسب تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

    كيف تفشى الفيروس؟

    بينما لم يتم تحديد المصدر بدقة لتفشي الفيروس على متن الرحلة، لكن يشتبه أنه بدأ بإصابة رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من هونغ كونغ، كان في زيارة قصيرة إلى الصين قبل استقلال السفينة.

    استقل الرجل السفينة في العشرين من يناير/ كانون الثاني في يوكوهاما قبل أن ينزل بعد خمسة أيام في هونغ كونغ، حيث ثبتت إصابته بالفيروس بعد أن طلب رعاية طبية لأعراض منها السعال.

    كم عدد المصابين على متن السفينة؟

    أعلن وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو، الخميس الماضي اكتشاف 44 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بما في ذلك ضابط الحجر الصحي، ليصل إجمالي عدد الإصابات على متن السفينة إلى نحو 220 إصابة، لكن البحث كان لا يزال مستمرًا في هذا الوقت.

    أعلنت السلطات اليوم الإثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة على متن السفينة إلى 360 حالة. فيما قالت واشنطن بعد إجلاء رعاياها (نحو 300 شخص) من السفينة، إنها تأكدت من إصابة 14 شخصًا منهم.

    وعلى خطى واشنطن، قالت الحكومة الإيطالية أيضًا إنها تعتزم إجلاء رعاياها البالغ عددهم 35 شخصًا على متن السفينة، وإعادتهم إلى البلاد.

    ماذا حدث مع الركاب؟

    طُلب من المسافرين الذين لم يتم تشخيصهم كمصابين بالفيروس، البقاء في مقصوراتهم، باستثناء الخروج إلى سطح السفينة لاستنشاق الهواء النقي، حتى تنتهي فترة الحجر الصحي المقررة في التاسع عشر من فبراير/ شباط.

    وتم إجلاء الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض إلى منشآت طبية. وأعلنت السلطات الصحية عزمها نقل كبار السن وذوي الظروف الصحية الخاصة من السفينة حتى لو تبين عدم إصابتهم.

    وصف العديد من الركاب ما حدث معهم باللحظات المقلقة والمملة حيث تم حجزهم في الكبائن. وقال راكب بريطاني في بث مباشر على "فيسبوك": "الأمر يزداد صعوبة كل يوم، وبالتأكيد بالنسبة لنزلاء الكبائن الداخلية فالأمر ليس سهلًا بالمرة".

    ومع ذلك، أشاد بعض الركاب بجهود الطاقم للحفاظ على معنويات الناس، بما في ذلك عرض مقاطع فيديو لعروض السحر والرقص والتمارين الرياضية، إلى جانب تقديم وجبات غذائية متفائلة.

    لماذا كانت اليابان محل انتقاد؟

    شكك بعض الخبراء في حكمة ترك الركاب وأفراد الطاقم قرب الحجر الصحي على متن السفينة، بدلًا من نقلهم إلى منشآت متخصصة على البر.

    وقال مدير مركز "ستانلي هو" للأمراض الناشئة عن العدوى في هونغ كونغ، ديفيد شو تشيونغ هوي:

    من الناحية المثالية، يجب عزل أعضاء الطاقم والركاب في معسكرات. إن ما حدث على متن هذه السفينة يتناسب مع مفهوم التفشي.

    ​يرى كومار فيسفاناثان، خبير الأمراض المعدية بجامعة ملبورن، أن السفن البحرية مثل "دياموند برنسيس" غير مجهزة لمنع انتشار العدوى، قائلًا: "رغم أن العزل في الحجرات الفردية فعال إلى حد ما، فإن الأعداد المصابة تتزايد، ما يشير إلى وجود عدوى نشطة حتى مع اتخاذ أفضل الاحتياطات".

    يتم أيضًا انتقاد السلطات اليابانية لعدم اختبار كل من كانوا على متن السفينة من البداية، بعد الادعاء بأنهم لا يملكون الموارد اللازمة لكل الركاب. بحلول الخميس الماضي قال مسؤولو الصحة إنهم سيختبرون ألف شخص يوميًا.

    مع ذلك، دافعت منظمة الصحة العالمية عن تعامل اليابان مع الأزمة، قائلة إن البلاد تضمن حصول المصابين على الرعاية المناسبة، وهو أهم أعتبار أثناء تفشي الفيروس.

    انظر أيضا:

    شبح "كورونا" يخيم على المطاعم الآسيوية الشهيرة حول العالم
    بعد 366 ساعة داخل العزل الصحي... مصرية تروي تفاصيل ساعات الرعب بسبب كورونا
    فيروس كورونا يقتل مدير مشفى مختص في علاج الفيروس في ووهان الصينية
    "الصحة العالمية": اتجاه تطور فيروس كورونا ما زال غير معروف
    الكلمات الدلالية:
    وباء, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشاركو مهرجان كرنفال فينيسيا 2020 على ساحة سان ماركو في مدينة البندقية، إيطاليا 16 فبراير 2020
    اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية
    هيلاري تعتزم المشاركة في انتخابات الرئاسة 2020
    هيلاري كلينتون تعتزم "المشاركة" في انتخابات الرئاسة 2020
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك